Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) müssen gewerblichen Anbietern von Schwimmkursen nicht den Zugang zu ihren Bädern gewähren. Das Verwaltungsgericht Berlin teilte am Mittwoch mit, dass der Antrag einer Schwimmlehrerin auf unbeschränkte Nutzung abgewiesen wurde. Anfang März war ein Schreiben der BBB vom 17. Februar durch den Tagesspiegel- Newsletter „Checkpoint“ an die Öffentlichkeit gelangt. Darin ergeht eine Anweisung an alle Beschäftigten, den privaten Schwimmunterricht in den Bädern einzuschränken.

Das Gericht urteilte nun, dass diese Einschränkung der gewerblichen Nutzungsmöglichkeit der öffentlichen Bäder nicht gegen die Berufsausübungsfreiheit verstoße. Gewerbliche Schwimmlehrer könnten auch auf private oder Vereinsschwimmbäder ausweichen. Die Antragstellerin hatte Schwimmkurse für Einzelpersonen in öffentlichen Badeeinrichtungen angeboten. Die generelle Zustimmung zur Durchführung ihrer privaten Schwimmkurse war ihr seitens der BBB, unter Hinweis auf die Hausordnung, verweigert worden. Die Schwimmbahnen können aber gegen eine Gebühr für den privaten Gebrauch gemietet werden.