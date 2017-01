Sechs Kreisvorsitzende der Berliner SPD haben sich in einem Brief an den SPD-Fraktionschef Raed Saleh über dessen Rede im Abgeordnetenhaus am vergangenen Donnerstag beschwert. Damit sei er der im Senat vereinbarten „Linie einer Sicherheitspolitik mit Augenmaß in den Rücken gefallen“ und habe sich in der Wortwahl vergriffen. „Asyl ist kein Gastrecht, sondern ein Menschenrecht. Du weißt, von wem Du hierfür Applaus bekommen hast“, steht in dem Schreiben, das dem Tagesspiegel vorliegt. Gemeint ist der Beifall von CDU und AfD für den Redebeitrag Salehs.

"Wir erwarten von Dir einen solidarischen Umgang miteinander“

In der Senatsklausur am 9. Januar hätten sich die Vertreter von SPD, Linken und Grünen auf ein maßvolles Sicherheitspaket verständigt, schreiben die Parteifreunde. Saleh habe an der Sitzung teilgenommen. „Du hast dem nicht widersprochen, du hast nicht angekündigt, dass Du Dich hiervon distanzieren würdest“, werfen die Kreischefs dem Genossen im Abgeordnetenhaus vor. Hinter dem Brief stehen die Vorsitzenden der SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick. „Wir erwarten von Dir, dass Du Dich in den Gremien von Partei und Fraktion frühzeitig einbringst. Wir erwarten von Dir einen solidarischen Umgang miteinander“, fordern die Genossen von Saleh.

Sie kreiden ihm auch an, dass er sich in seiner viel beachteten Rede für mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen eingesetzt hat. Videoüberwachung könne zwar helfen, Straftaten aufzuklären, steht in dem Brief an den Fraktionschef. Aber es sei kein Allheilmittel und könne Straftaten selten verhindern. Die SPD habe sich immer zu Gute gehalten, einen vernünftigen Ausgleich zwischen dem „berechtigten Bedürfnis nach Schutz vor Kriminalität und der Verteidigung unserer Bürgerrechte in einem freiheitlichen Rechtsstaat“ zu suchen. Der SPD-Landesvorstand wird sich am Montag auch mit diesem Thema befassen.