London ist eine Partnerstadt von Berlin. Am Abend ist geplant das Brandenburger Tor im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags mit den Farben des Union Jack in blau-weiß-rot anzustrahlen. Ob das klappt, ist allerdings noch nicht sicher. "Wir versuchen gerade das notwendige technische Equipment zu beschaffen. Das ist am Pfingstsonntag nicht so einfach", sagte Senatssprecherin Claudia Sünder dem Tagesspiegel. Sollte das am Sonntag nicht gelingen, werde das Brandenburger Tor am Montag in den britischen Farben leuchten.

Bereits im März wurde die britische Flagge auf das Tor projiziert. Der mutmaßlich islamistische Attentäter Khalid Masood war damals auf der Westminster-Brücke mit seinem Auto in eine Gruppe von Passanten gerast. Er tötete zwei Fußgänger und erstach anschließend einen Polizisten, bevor er selbst erschossen wurde. Ein bei dem Anschlag schwer verletzter 75-Jähriger und eine 31-jährige Rumänin, die in die Themse gestürzt war, starben einen Tag später im Krankenhaus.

An der britischen Botschaft in der Wilhelmstraße weht die Flagge auf Halbmast.