Es ist wird wärmer in Berlin, der Frühling ist schon da, der Sommer kündigt sich auch schon an. Für den Tierschutzbeauftragten der Stadt, Horst Spielmann, bringt die sonnige Jahreszeit allerdings auch Sorgen. Denn: Seit fünf Jahren nimmt die Zahl der Meldungen über ausgelegte Giftköder, die Hunden schaden sollen, im Frühling zu. Auch die generelle sei die Tendenz steigend. Über das Jahr gesehen könnte das Spielmann zufolge aber auch daran liegen, dass dem Thema in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Vergangene Woche waren mehrere Hunde nach Spaziergängen am Tegeler See gestorben. Der Verdacht liegt nahe, dass sie vergiftet wurden.

"Das Problem ist auch, dass es sehr selten Fahndungserfolge gibt. Viele Hundebesitzer denken auch erst gar nicht daran, eine Anzeige zu erstatten", sagt Thorsten Schatz, CDU-Bezirksverordneter aus Spandau und einer der ehrenamtlichen Betreiber der Seite "Giftköderalarm Berlin" Facebook. Die Initiative veröffentlicht Meldungen über ausgelegtes Gift, die Tipps kommen von den Nutzern und werden dann von den Betreibern der Seite geprüft.

Giftköderatlas für Berlin

Thorsten Schatz und Horst Spielmann haben vor fast einem Jahr auch den Giftköderatlas vorgestellt. Die Internet-Plattform soll helfen die Funde schneller publik zu machen. Bürger können über das Onlineformular einen Fund melden und werden aufgefordert, diesen auch bei der Polizei anzuzeigen. Anschließend werden die Meldungen geprüft und schließlich online auf der Landkarte vermerkt.

Ganz zufrieden ist Schatz allerdings nicht mit dem Giftköderatlas. Das Problem liege vor allem beim Informationsaustausch zwischen Tierärzten und Ämtern, aber auch am Informationsfluss innerhalb der Behörden in den Bezirken. Außerdem bräuchte man laut dem CDU-Politiker mehr Personal.

Der Stelle des Tierschutzbeauftragten ist etwa nur ein Ehrenamt. Hier würde eine volle Stelle benötigt - auch um den Giftköderatlas besser betreuen zu können.

Vor einem Jahr gab es auch Kritik von der Grünen-Tierschutzpolitikerin Claudia Hämmerling. Durch lange Überprüfungszeiten würden die Berliner erst viel spät über Funde informiert. Außerdem könnten sich die Giftleger in Schwerpunktgebieten bestätigt fühlen, dass ihre Aktion Hunde vertreibt.

Kein Personal in den Bezirken

Mit den diversen Möglichkeiten zur Veröffentlichung von Giftköderfunden soll laut Thorsten Schatz aber keine Panik verbreitet werden. Es gehe um Prävention. "Häufe sich Meldungen in einem Gebiet, könnte das als Ansatzpunkt für verstärkte Kontrollen durch Polizei oder die Bezirksverwaltung genutzt werden.

Allerdings müsste man auch dafür vor allem bei den Ordnungs- und Veterinärämtern erst Kapazitäten schaffen, meint Schatz. Er selbst habe bei einigen Bezirken angeregt, amtliche Warnhinweise aufzustellen, wenn Giftköder an einer Stelle gefunden wurden, dafür sei aber kein Personal da.

Tegeler See ist sauber

Das Bezirksamt Reinickendorf schließt aus, dass die Hunde möglicherweise über das Wasser mit des Tegeler Sees mit giftigen Substanzen in Berührung kamen. " Das Lageso untersucht die Badegewässer, so auch den Tegeler See regelmäßig bezüglich der Badewasserqualität. Die letzte Untersuchung erfolgte Ende April und war ohne Beanstandungen", heißt es in einer Stellungnahme. Vorsorglich habe man trotzdem das Gesundheitsamt informiert.

"Ein Gesundheitsaufseher und ein für Mitarbeiter vom Umwelt- und Naturschutzamt machten sich vor Ort ein Bild vom mutmaßlichen Schadensort, fanden dort aber keinerlei Indizien für eine Verunreinigung des Seewassers", schreibt das Bezirksamt.

