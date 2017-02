Erstmals sind in Deutschland zwei Raser nach einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang des Mordes schuldig gesprochen worden. Das Berliner Landgericht verhängte am Montagvormittag lebenslange Freiheitsstrafen gegen Hamdi H. und Marvin N. - die beiden als Ku’damm-Raser bekannt gewordenen Sportwagenfahrer. Am Nachmittag äußerte sich der Berliner AfD-Abgeordnete Andreas Wild über den Kurznachrichtendienst Twitter zu dem Urteil – und zeigte Unverständnis. "Mord ist Quatsch. Totschlag möglicherweise, am ehesten fahrlässige Tötung", schrieb Wild. Zur Länge der Haft schrieb Wild: "Lebenslang ist völlig aus aus Rahmen".

Wenig später erläuterte er über Twitter seine Einschätzung: "Die jungen Männer haben verantwortungslos gehandelt, aber nicht mit Vorsatz. Jemanden in der U-Bahn die Treppe runtertreten, das ist Vorsatz", so Wild.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hingegen begrüßte das Urteil des Landgerichts Berlin. Der Bundesvorsitzende Rainer Wendt sagte: "Das Urteil ist ein deutliches Zeichen an alle diejenigen, die glauben, aus Eigensucht das Leben anderer Menschen gefährden zu dürfen". Es zeige auch, dass die Justiz bereit und in der Lage sei, deutliche Strafen zu verhängen und die generalpräventive Wirkung von Rechtsprechung zu berücksichtigen.

Die Richter waren davon ausgegangen, dass die 28- und 25-Jährigen tödliche Folgen bei der Raserei in der City West mit bis zu 170 Stundenkilometern billigend in Kauf nahmen – um das „Stechen“ zu gewinnen. Auch um den Preis eines Toten. Bislang endeten ähnlichen Fälle in der Regel mit Schuldsprüchen wegen fahrlässiger Tötung. (Tsp)