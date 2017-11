Die Bundespolizei hat die Sperrung des Terminal A am Flughafen Schönefeld am Freitagmorgen aufgehoben, nachdem sich ein untersuchter Gegenstand als harmlos herausgestellt hat. Das teilte die Bundespolizei per Twitter-Nachricht mit. Der verdächtige Gegenstand war zuvor von Spezialkräften untersucht worden. Der Airportbetreiber hatte mitgeteilt, dass der Flugbetrieb weiterlaufe, es aber zu Einschränkungen bei der Abfertigung kommen könne. (Tsp)