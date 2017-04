Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Foto: dpa

1. Senatskanzlei

Hinter die Absicht des Regierenden Bürgermeisters, gemeinsam mit Bund und Ländern die Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs auf den Weg zu bringen, kann man ein Häkchen machen. Gefragt sind jetzt Bundestag und Bundesrat, um die nötigen Rechtsänderungen auf den Weg zu bringen. Da bringt sich Berlin als eines von 16 Bundesländern ein. Ob das schon erfolgreiches Regierungshandeln ist, sei dem Urteil der Berliner überlassen. Die Gründung eines City Lab, also eines Instituts zur Förderung der Digitalisierung, um die „Smart City“ Berlin voranzubringen, kündigt Regierungschef Michael Müller seit zwei Jahren an, der Senat beschloss dafür jetzt „Eckpunkte“, realisiert wurde es bisher nicht.

Auch die Weiterentwicklung des Steuerungskreises Industriepolitik, der in der Senatskanzlei angesiedelt ist, zu einem Innovationsboard ist noch nicht in trockene Tüchern geschafft. Gleiches gilt für die Ansiedlung der European Medicines Agency (EMA), der Europäischen Arzneimittel-Agentur in Berlin. Im Zuge des Brexits muss die Agentur London verlassen. Allerdings könnte auch Frankreich zum Zuge kommen, und in Deutschland sind Bonn, Hamburg und Hannover starke Konkurrenten. Außerdem wurde im 100-Tage-Programm versprochen, die Beziehungen zur Partnerstadt Moskau zu beleben. Mit einer Reise dorthin im März in die russische Hauptstadt machte Müller einen Anfang.

Hier nochmal das 100-Tage-Programm zum Nachlesen.

