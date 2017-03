Nach dem Debüt „Tagesspiegel Berliner“ vergangenen November erscheint am 25. März 2017 die zweite Ausgabe, wieder in einer Auflage von 180.000 Exemplaren. Das Magazin liegt der Sonnabendausgabe des Tagesspiegels bei und wird zusätzlich an ausgewählten Orten in der Stadt verteilt.

Die Titelstrecke des 72-seitigen Magazins zeigt den Berliner Ortsteil Wedding aus Sicht der Fotografinnen und Fotografen von Ostkreuz, Deutschlands renommiertester Fotoagentur. Die Fotografen haben unterschiedliche Perspektiven auf den Wedding dokumentiert, von der afrikanischen Community bis zur Eckkneipe, von Privatwohnungen bis zur städtischen Fauna und zeigen den Wedding als Melting Pot, als Ort, an dem die Minderheiten in der Mehrheit sind und das Zusammenleben dennoch sehr unaufgeregt vonstatten geht.

Außerdem porträtiert Hendrik Lehmann den Neuköllner IT-Aktivisten und Hacker Julian Oliver, der mit Vorträgen und Kunstprojekten die Menschen verunsichern will – damit sie sich ihrer eigenen digitalen Verletzlichkeit bewusster werden. Im Interview mit Fabian Federl und Jan Oberländer erklärt die spanische Nonne und Kommunistin Teresa Forcades i Vila, warum Beten manchmal langweilig ist und warum man die Revolution nicht einem Messias überlassen darf. Daniel Erk hat Berliner Kommissare und Staatsanwälte begleitet, die Kinderpornografie-Straftäter verfolgen. Der Wilmersdorfer Galerist Michael Schultz verrät, wer bei ihm sündhaft teure Kunst kauft. Der Tätowierer Valentin Hirsch erinnert sich an den Moment, als er seine Kunst zum Beruf machte. Und Torsten Körner erfährt in seiner Schweige-Kolumne mehr über die wortlose Judith Holofernes, als jedes Zitat verraten könnte.

"Abgesehen von Wedding-Fotos, die so ghetto sind, dass sie auf einen 'Brot für die Welt'-Kalender von Bernd Höcke gedruckt werden könnten, bietet der Tagesspiegel Berliner dem sich für anspruchsvoll haltenden Leser zahlreiche weitere Hipstereien an", schreibt der Comedian Shahak Shapira in seinem Gast-Editorial für den "Tagesspiegel Berliner". Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen.

Das neue Magazin des Tagesspiegels wird unregelmäßig erscheinen - hier ein Blick in die erste Ausgabe.

