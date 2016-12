Eilmeldung

Newsblog nach Anschlag in Berlin : Anis Amri angeblich in Mailand erschossen

Der mutmaßliche Attentäter vom Breitscheidplatz wurde Medienberichten zufolge in der Nacht zu Freitag in eine Polizeikontrolle geraten. Offenbar kam er mit einem Zug aus Frankreich. Die Ereignisse am Freitag im Newsblog.