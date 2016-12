- Der 24-jährige Tunesier Anis Amri ist in der Nacht zu Freitag in Italien erschossen worden. Polizisten kontrollierten ihn um 3 Uhr an einem Bahnhof, er eröffnete das Feuer und wurde daraufhin erschossen.

- Die Bundesanwaltschaft informierte am Donnerstagabend über den aktuellen Ermittlungsstand: Demnach wurden Fingerabdrücke von Amri in und am Tatfahrzeug gefunden. "Wir gehen davon aus, dass Amri den Lkw gefahren hat", sagte eine Sprecherin. Gegen Amri wurde Haftbefehl erlassen.

- Laut RBB soll sich der Verdächtige kurz nach dem Anschlag in einer Moschee in Moabit aufgehalten haben. Dort sei er auf Observationsbildern zu sehen. Die Ermittler schließen aus diesen Bildern, das Amri entgegen der bisherigen Annahme nicht im Gesicht verletzt ist.

- Nach dem Anschlag ist eine sicherheitspolitische Debatte entbrannt. Vor allem die Union fordert eine Verschärfung der Gesetzeslage. SPD und Grüne zweifeln einige Vorschläge an.

