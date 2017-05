Newsblog zu Pokalfinale und Kirchentag : Fanfeste und ruhiges Miteinander in Berlin

Abertausende Gläubige und Fußballfans tummeln sich am Samstag in Berlin. Der Bundespräsident stand am Vormittag beim Kirchentag im Mittelpunkt, jetzt steigt die Spannung vor dem Pokalfinale. Die Ereignisse im Newsblog.