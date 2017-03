Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen in Tegel und Schönefeld dazu aufgerufen, mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll am Samstagmorgen gegen fünf Uhr mit der Nachtschicht enden. Airberlin warnt vor "massiven Auswirkungen" auf den Flugverkehr - während der Internationalen Tourismusmesse in Berlin. Lesen Sie hier, was Reisende jetzt wissen müssen. Wir informieren Sie den ganzen Tag über im Newsblog.



(mit Agenturen)