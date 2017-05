Newsblog zum Kirchentag in Berlin : 22 Millionen Euro Budget und 1500 Mülleimer

In Berlin beginnt am Mittwoch der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag. Zehntausende Gläubige reisen in die Hauptstadt. Nach dem Anschlag von Manchester wurde das Sicherheitskonzept überprüft. Alle Ereignisse im Newsblog.