- In Berlin findet die traditionelle Demo zur Walpurgisnacht statt.

- In diesem Jahr führt die Demo ab 16 Uhr vom Leopoldplatz zum Gesundbrunnen unter dem Motto „Selbstorganisiert gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung“.

- Im Mauerpark findet ab 19 Uhr zum 14. Mal findet die „Friedvolle Walpurgisnacht im Mauerpark“ statt, organisiert von Anwohnern, unterstützt von Bezirk und Polizei.

- In den Vorjahren blieb es immer friedlich in der Walpurgisnacht - anders als am 1. Mai.