Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller mit den folgenden Themen: Erbitterter Streit um verlängertes Hafenfest am Tegeler See +++ Der Schäfersee wird durch Straßendreck zum Schmutzwasserbecken +++ Hundehasser gesucht - 1000 Euro Belohnung von Tierschützern +++ RoRo-Schülerinnen bei "Jugend forscht" erfolgreich +++ Poesiefestival kommt auch nach Reinickendorf +++ Warum verfallen so viele alte Restaurants? +++

Die Neuigkeiten aus NEUKÖLLN kommen in dieser Woche von Helena Wittlich: +++ Sie lässt den Tatort aus dem Rollbergviertel Revue passieren und blickt auf den Schulsanierungsbedarf im Bezirk. +++

