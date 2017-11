Mit den sinkenden Temperaturen startet am Mittwoch wieder die Berliner Kältehilfe für Obdachlose. Bis Ende März soll ein Netzwerk aus Notübernachtungen und Nachtcafés dafür sorgen, dass Menschen ohne Unterkunft einen warmen Schlafplatz finden. Organisiert wird das Netzwerk von Caritas, Diakonie, Kirchengemeinden und dem Deutschen Roten Kreuz. Sie wollen am Vormittag auf einer Pressekonferenz über Details informieren.

In der vergangenen Kältesaison standen 26 Notübernachtungsstätten und 14 Nachtcafés mit 925 Schlafplätzen zur Verfügung. In diesem Jahr wollen Diakonie, Caritas und die Kirchen 1000 Plätze einrichten, auch wenn die Wohlfahrtsverbände für Berlin von 4.000 bis 8.000 Menschen ausgehen, die auf der Straße, in Parks oder Abrisshäusern leben. Allerdings könne niemand diese Zahl genau benennen, denn statistische Erhebungen gibt es - zum Verdruss der Verbände - bislang nicht. So fordert etwa die Caritas-Direktorin Ulrike Kostka Klärung darüber, wie viele Obdachlose welche konkrete Hilfen bräuchten, um unter allen Wohlfahrtseinrichtungen entsprechende Aufgaben zu verteilen.

Die Debatte um Obdachlose vor allem im Tiergarten ist in den vergangenen Wochen, ausgelöst durch den Mord an der Kunsthistorikerin Susanne Fontaine, heftig debattiert worden. Das wilde Camp im Tiergarten ließ der Bezirk Mitte durch Ordnungsamt und Polizei in der vergangenen Woche räumen. Nun soll eine bezirksübergreifende "Task Force" ein gesamtstädtisches Konzept zum Umgang mit der Obdachlosigkeit erarbeiten. (mit epd)