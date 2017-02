Die Berliner Staatsanwaltschaft hat sechs junge Männer vor einer Jugendkammer des Landgerichts wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Angeklagten, inzwischen sind sie 16 bis 21 Jahre alt, sollen am 25. Dezember 2016 gegen 2 Uhr in der Nacht versucht haben, einen Obdachlosen anzuzünden. Wie berichtet, führte die Tat im U-Bahnhof Schönleinstraße zu heftigen Debatten um Gewalt durch junge Flüchtlinge. Martin Steltner von der Berliner Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, die Männer hätten "aufgrund eines gemeinsam gefassten Tatentschlusses mehrere brennbare Gegenstände in unmittelbarerer Nähe des Kopfes des auf einer Bank schlafenden Geschädigten angezündet". Sie sollen "billigend in Kauf genommen haben, dass der schlafende Geschädigte durch ungehindertes Ausbreiten des Feuers qualvoll hätte verbrennen können".

Einem 17-jährigen Begleiter der sechs Angeschuldigten wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Er soll sich von dem Tatort in Kreuzberg entfernt haben, "ohne etwas gegen die Ausbreitung des Feuers zu unternehmen oder Hilfe herbeizuholen". Fahrgäste einer unmittelbar nach der Tat in den Bahnhof einfahrenden U-Bahn löschten die Flammen.

Kurz nach der Festnahme der sieben Männer hieß es, sie seien als Asylbewerber aus Syrien und Libyen gekommen. Die Staatsanwaltschaft sprach nun von syrischen und einer ungeklärten Staatsbürgerschaft. Die sechs Hauptbeschuldigten befinden sich seit dem 27. Dezember 2016 in Untersuchungshaft, sie hatten sich - bis auf den mutmaßlichen Haupttäter - selbst gestellt. An diesem Freitag trifft sich die Kreuzberger Bürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) mit Sozialträgern, um über Herausforderungen für die Jugendhilfe zu beraten.