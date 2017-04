Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verhandelt seit Donnerstagvormittag die Berufungsklagen von mehreren Ferienwohnungsvermietern. Es sind insgesamt 41 Verfahren, bei denen es im Kern darum geht, ob das Zweckentfremdungsverbotsgesetz und die darauf beruhende Zweckentfremdungsverbotsverordnung rechtmäßig sind oder ob sie die Vermieter zu stark in ihrem Recht einschränken, über ihr Eigentum selbst zu verfügen.

Der fünfte Senat des Oberverwaltungsgerichts ließ im Verlauf der Verhandlung erkennen, dass insbesondere drei Punkte problematisch werden könnten: zum einen die Tatsache, dass das Gesetz eine Rückwirkung entfaltet, da es auch jene Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung für rechtswidrig erklärt, die schon vor Inkrafttreten des Verbots bestand. Zweitens könnte darin ein Bruch des sogenannten Vertrauensschutzes liegen. Das bedeutet, dass jemand beim Kauf einer Immobilie nicht damit rechnen kann, dass nachträglich die Vermietung als Ferienwohnung verboten wird. Selbst wenn argumentiert wird, er müsse damit rechnen, würde das nur für die Zukunft gelten und nicht Rückwirkend für bereits geschehene Vermietungen. Und Drittens könnte sich das Verbot in der Abwägung zwischen Eigentumsinteresse einerseits und dem Interesse an der Schaffung von Wohnraum andererseits nur dann als erforderlich erweisen, wenn der Senat seinerseits auch genug andere Maßnahmen ergreife, um die Belastungen gering zu halten und Wohnraum zu schaffen.

Senat des Oberverwaltungsgericht hat sich sehr intensiv mit der Datengrundlage befasste, auf der das Land die Wohnungsmangellage festgestellt und begründet hat, um die Frage zu klären, ob die Verordnung überhaupt rechtmäßig ist.

Die Stadt braucht keine Begründung

Zwei weitere Aspekte wurden in der Verhandlung gestreift: zum einen der Umstand, dass die städtischen Wohnungsunternehmen einen Teil ihres Bestandes als Gästewohnungen zur Verfügung stellen und dafür umstandslos eine Genehmigung bekommen, ohne dass sie dies näher begründen müssten, während private Vermieter eine solche Genehmigung praktisch nicht bekämen. Zum anderen gebe es in großen Mengen zweckentfremdeten Wohnraum in Arztpraxen, Anwaltskanzleien und Kosmetik Studios, bei denen noch nicht so gründlich vorgegangen worden sei und wo auch zu erwarten sei, dass die Betroffenen erheblich mehr Lärm machten. Das Gericht geht davon aus, dass die Verhandlung noch den ganzen Nachmittag in Anspruch nimmt. Es will noch am heutigen Donnerstag ein Urteil verkünden.