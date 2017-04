Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hält das Berliner Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum für teilweise verfassungswidrig und legt es daher beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor.

Seit Donnerstagmorgen um 10 Uhr hatte das Gericht die Berufungsklagen von mehreren Ferienwohnungsvermietern verhandelt. Es waren insgesamt 41 Verfahren, bei denen es im Kern darum ging, ob das Zweckentfremdungsverbotsgesetz und die darauf beruhende Verordnung rechtmäßig sind oder ob sie die Vermieter zu stark in ihrem Recht einschränken, über ihr Eigentum selbst zu verfügen.

Der fünfte Senat des Oberverwaltungsgerichts ließ im Verlauf der Verhandlung erkennen, dass insbesondere die Tatsache problematisch werden könnte, dass das Gesetz eine Rückwirkung entfaltet, da es auch jene Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung für rechtswidrig erklärt, die schon vor Inkrafttreten des Verbots bestand. Zum anderen sei das Grundrecht aus Artikel 14 Grundgesetz verletzt, das nicht nur das Eigentumsrecht, sondern auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb schütze. Das Verwaltungsgericht hatte die Klagen im Juni abgewiesen.

Peter Vida, der als Rechtsanwalt das Ferienwohnungsportal Wimdu vertrat, zeigte sich von der Entscheidung begeistert: "Das ist ein absoluter Durchbruch für die Ferienwohnungen", sagte Vida dem Tagesspiegel unmittelbar nach Verkündung des Beschlusses. "Der Rechtsstaat gebietet es, die Verfolgung einzustellen, bis Karlsruhe entschieden hat." Das Land Berlin hatte gerade erst einen Stab von 60 Mitarbeitern geschaffen, der Verstöße gegen das Zweckentfremdungsverbot verfolgt.

Die Stadt braucht keine Begründung

Zwei weitere Aspekte wurden in der Verhandlung gestreift: zum einen der Umstand, dass die städtischen Wohnungsunternehmen einen Teil ihres Bestandes als Gästewohnungen zur Verfügung stellen und dafür umstandslos eine Genehmigung bekommen, ohne dass sie dies näher begründen müssten, während private Vermieter eine solche Genehmigung praktisch nicht bekämen. Zum anderen gebe es in großen Mengen zweckentfremdeten Wohnraum in Arztpraxen, Anwaltskanzleien oder zum Beispiel Kosmetikstudios, bei denen noch nicht so vorgegangen werde, da der Bestandsschutz gelte.