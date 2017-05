Während die Fraktionen von SPD, Linken und Grünen in Berlin einen eigenen Untersuchungsausschuss zur Anis-Amri-Affäre einsetzen wollen, geht der Streit in den Behörden zum gleichem Fall weiter. Innensenator Andreas Geisel (SPD), der am vergangenen Mittwoch zwei Staatsschutzbeamte wegen etwaiger Strafvereitelung und Urkundenfälschung angezeigt hatte, wehrt sich gegen den Vorwurf der Vorverurteilung seiner Untergeben. In einem offenen Brief an die insgesamt fast 23.000 Mitarbeiter der Berliner Polizei schreibt Geisel: "Sie haben weiterhin meine volle Unterstützung und Rückendeckung." Gerade weil die Polizei für die Stadt jedoch so wichtig sei, "dürfen wir uns Vergehen in den Reihen der Polizei nicht erlauben". Die Erkenntnisse des Sonderermittlers Bruno Jost seien aber "leider so schwerwiegend, dass eine Strafanzeige zur Aufklärung des Sachverhalts unumgänglich war".

Bund Deutscher Kriminalbeamter: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten

Jost hatte, wie berichtet, herausgefunden, dass Akten über Amri nachträglich geändert wurden. Senator Geisel schreibt weiter: "Es scheint nach Lage der Dinge offensichtlich, dass Fehler gemacht wurden." Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), die Gewerkschaft der Fahnder, erklärte ebenfalls am Montag, dass man gut mit einem Untersuchungsausschuss leben könne. Der Berliner BDK-Vizechef, Carsten Milius, sagte allerdings auch: "Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach der Anzeige des Senators ohnehin. Wir sollten diese Ergebnisse abwarten."

Der als Dealer aktive Asylbewerber Anis Amri hatte im Dezember 2016 bei einem Truck auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet.