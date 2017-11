Die Anfänge der Spandauer Westernstadt reichen bis vor den Krieg, und noch weiter ins 19. Jahrhundert zurück, verflechten Geschichte mit Legende und dokumentarisches Interesse mit deutscher Westernschwärmerei. Sowieso war der Wilde Westen ja von Anfang an zugleich Erfindung, gelebtes Leben übersetzt in Show und Staffage: Wie bei William Frederick Cody, der, nach seinen anfänglichen Heldentaten, die vor allem im Abschießen tausender Büffel bestanden, als Buffalo Bill durch die Welt tingelte, sich selbst als Attraktion vermarktend, als „Wild West Show“, mit der er 1890 auch in Berlin Station machte. Von da war es ein vergleichsweise kurzer Sprung – verkürzt noch durch das Karl-May-Fieber um die Jahrhundertwende – zum „Berliner Cowboy Club“, gegründet 1939, dann bald von den Nazis in den Untergrund gedrängt, und 1950 als „Cowboy Club Old Texas Berlin e.V.“ im amerikanischen Sektor in Neukölln wiederauferstanden.

Die glorreichen 15, der harte Kern des Vereins, der die Stadt am Leben hält, sind Leute wie Devron, geboren vor 66 Jahren als Petr in Prag, ein Betriebswirt, der sich freut, dass er hier „auch körperlich was tun kann“. Oder Liz, Altenpflegerin aus Charlottenburg, die seit 43 Jahren hier mitmacht. Oder Wyatt, 35, IT-Administrator mit Kinnbart und langem Haar und „durch und durch Nerd“ aus Spandau, oder Charlie, früher Kalle, Schichtarbeiter aus Ost-Berlin. Inzwischen ist er in Rente und aus Lichtenberg nach Spandau umgezogen, damit er näher an der Texas Town ist.

Und Jack Hunter, der Bürgermeister. Er sei in die Stadt gekommen, „wie Old Shatterhand, als Vermesser“, sagt er. „Old Shatterhand war ja Landvermesser und ist so durch den Westen gereist.“ Hunter ist Vermessungsingenieur, „und als es im Jahr 2000 hier einen Brand gab, musste eine neue Wasserleitung verlegt werden. Ich habe da vermessen, dann bin ich hier hängen geblieben.“

Wie ist er eigentlich zu seinem Namen gekommen? Jeder Bewohner der Stadt kann sich einen aussuchen, und wer will, sogar in der Kirche taufen lassen. „Ich wollte einen einsilbigen Namen, also so was wie John, Jack oder Jim. Und dann haben wir ja hier als, sach ich mal, geistiges Getränk Jack Daniels. Also Jack, und dann Hunter, wegen Jäger.“

Cowgirl. Nicht nur Männer lieben Old Texas Town. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Der harte Kern der Mitglieder kann im Longhorn-Hotel, dem Courthouse oder einer Reihe Blockhäuser übernachten, man ist ja sowieso fast jedes Wochenende da. In der Woche werkelt Hunter-Keber oft allein, mit manchen der Rentner, oder denen, die gerade mit der Nachtwache dran ist. Hier ist ein Dach auszubessern, dort steht von Fort Alamo erst die Fassade, und überall muss das Laub geharkt werden, von den Bäumen, die allesamt Ben Destry gepflanzt hat, der Gründer und erste Bürgermeister der Stadt.

Als Destry, der mehr als 50 Jahre im Amt war, 2008 starb, wurde er, Jack Hunter, sein Nachfolger. Wobei ihn der Wilde Westen schon als Kind fasziniert habe, sagt Keber, wegen Bonanza, oder der Leute von der Shiloh Ranch, wegen Fernsehbildern in Schwarz-Weiß aus den 1960er und 70er Jahren. Aber dann wurde er erst mal Produktionsleitungsingenieur, in einem Stahlwerk. Keber ist Falkenseer und wohnt nur einen Steinwurf von Spandau entfernt. Ein Steinwurf allerdings, der früher über die Mauer hätte zielen müssen, die zwei Grundstücke hinter seinem stand. „Amerika“, sagt er, „das hab ich alles nachgeholt“, nach der Wende. Mehr als 20 000 Kilometer quer durch die Staaten ist Keber seitdem gefahren. Für ein Gefühl von der großen Freiheit, von Weite, von Straßen, die 150 Kilometer geradeaus gehen, „wie zwischen Lubbock und San Angelo“.

Keber ist die meiste Zeit hier nicht Cowboy, sondern Gärtner, Klempner, Zimmermann, Buchhalter auch, und Organisator. „Weisungsbefugt“ nach deutschem Vereinsrecht, er macht den Brandschutzplan und teilt die anderen zur Arbeit ein. Er werde, so sagt er, von Spandaus tatsächlichem Bürgermeister mit „Na, Kollege?“ gegrüßt.

Man will die Geschichte Nordamerikas pflegen

Keber, der sich „am Offenen“ sieben Mal umzieht, um erst im grauen Bürgermeisteranzug die Gäste zu begrüßen, dann in Uniform die Flaggenparade anzuführen, später im Frack als Baumwollbaron und wieder als Cowboy die Tanzauftritte bei der Bühnenshow zu absolvieren, tut das nicht nur aus Lust an der Verwandlung, sondern auch, „um den Leuten auf vielfältige Weise zu zeigen, wie das Leben früher, im Westen, ebent so war“. Man will die Geschichte Nordamerikas pflegen, den Pioniergeist und die „Sitten und Gebräuche der Cowboys und Indianer“. Weswegen es „original nachempfundene Uniformen“ gibt, GewehrNachbauten, ein Militärmuseum und eine „Hall of History“ mit Kriegsbeilen und Friedenspfeifen, Colts von Westernhelden und einer Replik des größten Gold-Nuggets der Welt in Vitrinen. Und eine Ecke für Karl May, mit Büste.

Nach der Neugründung im Jahr 1950, so erzählt man sich hier, trafen sich die Vereinsmitglieder erst mal an den Spreewiesen in Spandau, feierten dort um ein Lagerfeuer. Dann wurde Ben Destry Bürgermeister. Und Destry, der eigentlich Fritz Walter hieß, brachte den Verein auf Vordermann, so geht die Geschichte, schmiss erst mal von den 100 Mitgliedern die Hälfte raus, weil es Säufer und Krakeeler waren. Dann baute er an den Spreewiesen eine erste Ranch, und nach und nach die erste Version der Stadt, bis sie 1968 einem Kraftwerk weichen musste und in die Paulsternstraße umzog.

Dort lag früher vorne raus noch eine Kleingartenanlage, Kolonie Sonneneck, von Siemensianern (die eigentlich „Siemens-Indianer“ hießen), weil ja das ganze Viertel hier ursprünglich Siemens gehörte. Ben Destry, der Dreher bei Siemens war, hat das Grundstück damals für seine Stadt ergattert, nachdem es selbst die Kleingärtner nicht haben wollten. „Es wuchs ja nichts hier, war alles bloß Zuckersand und märkische Heide“, sagt Charlie.