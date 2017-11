An diesem Herbsttag besteht das Lagerfeuer aus zwei Heizstrahlern in einem schmalen, hell getäfelten Blockhaus, wo die Klubmitglieder zusammensitzen. Es gibt Kaffee und Marlboro-Reklame an der Wand und Postkarten aus den USA. Und zwei aneinander geschobene Biertische, an denen die Stadtbewohner gemeinsam zu Mittag essen.

Nach dem Essen, das jede Woche jemand anderes kocht, schwärmen die glorreichen 15 wieder aus, zurück an die Arbeit: Charlie, bald 80, eigentlich Hochspannungsmonteur, macht den Elektriker hier, repariert Schalter, Lampen, und Steckdosen. Er lernt Wyatt an, damit der die Elektrik in Zukunft betreuen kann, heute ziehen sie Kabel in Fort Alamo, für den neuen Ausstellungsraum, bis zum Sommer will man mit dem Innenausbau fertig sein.

Devron Stanfort, Jack Hunters „Kopekenscheich“, der Schatzmeister des Vereins, bereitet die Monatsrechnungen für die Mitglieder vor, addiert die noch nicht bezahlten Getränke aus dem Saloon, die Beiträge für Frühstück und Mittagessen, macht die Papiere für den Steuerberater fertig. Und Liz Andrews nimmt die Kartenbestellungen für den „Offenen“ entgegen, schreibt Namensschilder, weist Tische zu.

Liz Andrews, aus Charlottenburg, ist seit 43 Jahren Bürgerin von Texas Town. 22 war sie, arbeitete als Theaterschneiderin, als sie von einem Bekannten angesprochen wurde, ob sie nicht auch Uniformen schneidern könne. „Da hab ich gefragt, wozu braucht ihr denn ’ne mexikanische Uniform oder ’ne Südstaatler-Uniform? Ja, wir sind in so ’nem Cowboy-Club, hieß et dann. Aha, hab ich gesagt, mit ’ner Feder am Hut um det Lagerfeuer hopsen …“ Dann wurde sie zur Taufe eingeladen, von jenem Bekannten mit der Uniform, September 1974 war das. Und seit 1976 ist sie jedes Wochenende hier, „nur im Urlaub nicht“.

Schwer bewaffnet. Ohne Winchester sollte man nicht aus dem Haus gehen. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Liz, der man ansieht, dass sie hier viel an der frischen Luft ist, hat einen gut konservierten Berliner Humor. Sagt „See you later, elevator!“, und, als sie von dem geplanten Heiratsantrag am Tag der offenen Tür erfährt, „die Ärmste!“, ohne die Miene zu verziehen.

Aber warum ist sie seit 1974 eigentlich Liz, und verbringt fast all ihre Freizeit in der Stadt? „Wegen der Gemeinschaft“, sagt sie. Weil mit 22 und einem kleinen Sohn „irgendwo unterzukommen, war schwierig“. Hier konnte sie mithelfen, „ich konnte abends gesellig sein, hatte eine Möglichkeit hier zu schlafen, das war ja auch Voraussetzung, weil mit ’nem Kind wieder nach Hause, ohne Auto, das wäre nicht gegangen. Und so hat sich’s dann halt ergeben.“

Gesellig sein, da klingt die Nachkriegszeit noch nach: Wo man nicht mal einfach so in Urlaub fuhr, wo das Angebot begrenzt und man für Orte dankbar war, an denen man sich amüsieren konnte und unter Leute kam, raus aus dem Alltag, trinken, tanzen, das alles für schmales Geld.

Die Oma, die manchmal aufs Kind hätte aufpassen sollen, habe bald gestreikt, sagt Liz, und sei dann einfach selbst auch eingetreten. „Die hat gesagt, ich bin doch nicht doof und bleib zu Hause.“

Egal, wie oft man draußen auch umzieht, wie oft man hin- und hergentrifiziert wird, hinter den Palisaden bleibt die Westernstadt, es bleiben die gleichen Leute. Es bleibt das Stricken am großen Ganzen und der Stolz, Teil eines derart kolossalen Unterfangens zu sein. Es bleibt ein Zuhause, so stark, dass man „irgendwann Freundschaft und Familie aufgibt, was man vorher hatte, oder die Familie und die Freunde kommen hierher“.

Liz ist Rentnerin, „der Beruf mit der längsten Lehrzeit“, wie sie das nennt. Früher war sie Krankenpflegerin. Hauspflegerin ist sie noch immer, als Zubrot.

Old Texas Town ist eine Stadt für kleine Leute, die in der großen Stadt ihre eigene gebaut haben: mit eigenen Regeln, mit einer neuen Rolle für jeden, selbst gewählt wie die Namen. Wobei die Namen keine Westernberühmtheiten zitieren, es gibt keinen „John Wayne“, keinen „Jesse James“, es gibt niemanden, der einfach nur jemand anderen spielt. Man bleibt schon der alte.

Jeder kann hier hineininterpretieren, was er möchte

Und vielleicht eignet sich das Westernthema dafür so gut, weil es jeder irgendwie schon kennt. Western ist überall, jedes Kind erkennt auf den ersten Blick, worum es geht. Und jeder greift aus dem Fundus das, was ihm selbst am besten gefällt: die Solidarität einer Stadt, der Zusammenhalt mitten im gesetzlosen Westen, oder wie man mit Berliner Pioniergeist dem märkischen Sand Blockhaus für Blockhaus abtrotzt. Oder die Einsamkeit des Cowboys, den Schneid der Revolverhelden, die Kessheit der Salondame. Jeder kann hier hineininterpretieren, was er möchte, Freiheit und den amerikanischen Traum, die Großherzigkeit und stolze Seele Winnetous, echte Freundschaft, gestählt in der Härte des Lebens der Großstadttrapper. Und damit spielen.