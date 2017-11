Dann ist endlich „Offener“ in der Stadt, wie jeden ersten Samstag im Monat zwischen März und November. Die Sonne geht hinter roten Wolken unter. Und auf einmal, ab 18.30 Uhr, strömen von überall her Cowboys durch das Palisadentor. Erstaunt schauen sich welche um, die das erste Mal hier sind, „ist ja eine ganze Stadt hier!“ An ihnen vorbei ziehen die Stammgäste im Westernmantel und Stetson, in Lederstiefeln und Trapperhut.

Die Stadt füllt sich, dann, als es dunkel wird, gehen die Lampen an den Holzfassaden an. Vor dem Sheriff-Büro steht ein Grüppchen Cowboys. Sie lehnen an der Veranda, spielen mit ihren Colts, rauchen Zigarillos. Irgendwo singt Johnny Cash.

Die männlichen Besucher deklinieren das Cowboy-Thema einmal rauf und runter, tragen Chaps – Lederbeinkleider über den Blue Jeans –, schnallen sich Messer und Trinkbecher an den Gürtel. Die Frauen tendieren in Richtung Saloonfräulein, mit Rüschen rundherum und mittendrin Dekolleté.

Ein Salutschuss geht in den dunklen Himmel

Die Klubmitglieder sind alle auf ihren Posten. Liz Andrews schmeißt den Saloon, Wyatt Anderson, im langen Mantel, macht den DJ, Charlie Miller verkauft Eintrittskarten. Er trägt keinen Colt, „wegen der Hüften“, so ein Ding ist ja auch ganz schön schwer. Devron Stanfort ist Schatzmeister, seine Frau Kimberley serviert in der Cantina Tequila.

Jack Hunter ist überall. Schaut, dass alles läuft, grüßt die Gäste, erklärt, wenn jemand etwas wissen will, dirigiert die Mitglieder mal hierhin, mal dorthin, und kommandiert – in Uniform, mit Säbel – schließlich die Parade zum Einholen der Fahne. Ein Salutschuss geht in den dunklen Himmel, dann beginnt der gesellige Teil des Abends im Saloon: Square Dance, Walzer, schließlich Partymucke. Nach der Quadrille rafft sich ein blonder Schlaks auf und fragt seine Freundin: „Willst du meine Frau werden?“ Der Saloon applaudiert, ein Tisch feiert Geburtstag, am anderen begießt man den Heiratsantrag, am Ende gibt’s eine Truppe Can-Can-Tänzerinnen in rot-weißer Ballonseide.

Und mitten im Getümmel steht ein einsamer Cowboy wortkarg an der Bar. Trinkt sein Schultheiss, rückt seinen Hut zurecht, seine Winchester hat er neben sich an die Theke gelehnt.