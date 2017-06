Opfer des Berliner Anschlags : Noch immer Verletzte vom Breitscheidplatz in Kliniken

In London erleiden etwa 50 Menschen bei der jüngsten Terrorattacke zum Teil schwerste Verletzungen. Und in Berlin sind noch immer Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz in ärztlicher Betreuung.