Aktuell führt die Berliner Polizei eine Großrazzia gegen eine polizeibekannte arabische Großfamilie durch. "Beschlüsse werden vollstreckt", hieß es bei der Polizei lediglich auf Anfrage. Auch die Staatsanwaltschaft will zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen. Nach einem Bericht der "B.Z." durchsuchen Beamte seit 6 Uhr Wohnungen in Charlottenburg, Schöneberg, Neukölln, Treptow und Steglitz, wo in einem Autohaus Computer beschlagnahmt worden sein sollen.

Die Staatsanwaltschaft ordnet die Familie der Organisierten Kriminalität zu.