Am Nachmittag evakuierte die Polizei eine Unterkunft für Geflüchtete in der Rennbahnstraße in Weißensee. Zuvor berichteten Zeugen der Polizei, dass ein Mann mit einem Messer einen Mitarbeiter der zuständigen Security-Firma bedroht habe.

Laut Polizeiangaben sei der Täter danach geflüchtet. Das SEK wurde angefordert, da es sich um eine Bedrohungslage mit einem bewaffneten Mann handelt. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt. Das evakuierte Gebäude wird gerade von der Polizei durchsucht.