Der Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller hat seine Partei angesichts des bevorstehenden Bundestagswahlkampfs zur Geschlossenheit aufgerufen. "Wir werden beobachtet, es wird sehr genau registriert, wie wir miteinander umgehen, liebe Genossen", sagte er zu Beginn der SPD-Landesvertreterversammlung, auf der am Sonnabend im Neuköllner Hotel "Estrel" die Berliner SPD-Kandidaten für die Bundestagswahl am 24. September nominiert wurden. Die Wahlgänge werden bis zum Nachmittag andauern, zur Spitzenkandidatin wurde die Vize-Fraktionschefin der SPD im Bundestag, Eva Högl, gewählt. Sie erhielt 91 Prozent der Delegiertenstimmen. .

Müller: Rot-Rot-Grün ist schon eine Menge gelungen

Müller warnte davor, die Wahl verloren zu geben. In den Umfragen gehe es rauf und runter. "Gar nichts ist entschieden und wir sind es gewohnt zu kämpfen". Dann verwies der Berliner Partei- und Regierungschef auf die Arbeit der rot-rot-grünen Koalition in Berlin. "Es ist bemerkenswert, was uns bisher schon gelungen ist." Im Kern gehe es um "soziale Gerechtigkeit und eine gute Zukunft für die Stadt."

Dabei gehe es nicht nur um die soziale, sondern auch die innere Sicherheit, sagte Müller und lobte ausdrücklich den sozialdemokratischen Innensenator Andreas Geisel. Die SPD müsse die gesamte Stadt im Blickfeld haben und den Ausgleich suchen anstatt Gegensätze aufzubauen. Müller versprach für Berlin "ein Jahrzehnt der Investitionen" und kritisierte die Diskussion in der Bundes-SPD über eine Reform von Hartz IV. "Wir sollten nicht immer über eine Arbeitsmarktreform von 2010 reden, sondern die Arbeitswelt von morgen organisieren."

Martin Schulz per Video

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der an diesem Wochenende am Landesparteitag der bayerischen Genossen teilnimmt, wurde per Videoclip zugeschaltet. "Wir sind ein kampferprobter Trupp", sagte er, "und wir lassen uns nicht entmutigen". Dann wünschte er den Parteifreunden in Berlin noch "gute Beratung" und den nötigen Kampfeswillen.

Für die SPD-Landesliste zur Bundestagswahl kandidieren für die ersten fünf Plätze: Eva Högl (Mitte), Swen Schulz (Spandau), Cansel Kiziltepe (Friedrichshain-Kreuzberg), Klaus Mindrup (Pankow) und Mechthild Rawert (Tempelhof-Schöneberg). Für Platz 7 ist Ute Finckh-Krämer (Steglitz-Zehlendorf) vorgesehen. Für alle anderen Listenplätze gibt es jeweils mehrere Bewerber, darunter der ehemalige Kultur-Staatssekretär Tim Renner (Charlottenburg-Wilmersdorf).

270 Seiten dickes Buch mit Anträgen

Auf einem SPD-Landesparteitag, der am Nachmittag der Kandidatenkür folgte, wurde ein 270 Seiten starkes Antragsbuch abgearbeitet. Schwerpunktthemen sind: Arbeitsmarkt und Sozialrecht, bezahlbares Wohnen, Flüchtlingspolitik und Bildung, Nahverkehr und die Zukunft des Flughafens Tegel. Die Berliner Sozialdemokraten lehnen den Volksentscheid zur Offenhaltung des City-Airports entschieden ab. Außerdem wird die SPD den zwischen Hertha und Senat überraschend vereinbarten Umbau des Olympiastadions zu einer Fußballarena in einem Beschluss unterstützen.