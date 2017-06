Die Spargelstadt darf dieses Jahr einen Tag länger feiern als sonst: Durch das Pfingstwochenende geht das Beelitzer Spargelfest, das am Freitag begonnen hat, bis Montag. Die Stadt als Veranstalter erwartet zum Höhepunkt der Saison wieder mehrere Zehntausend Besucher. Insgesamt werden in diesem Jahr 36 Künstler auf dem Fest zu Gast sein. Offizielle Eröffnung ist am heutigen Sonnabend ab 11 Uhr .

Angesichts aktueller Ereignisse reagiert auch die Stadt Beelitz mit noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen für das diesjährige Fest. Es wird noch mehr Sicherheitspersonal eingesetzt, auch die Polizei wird Streife laufen. Erstmals gilt auch wie bereits seit Jahren zum Baumblütenfest in Werder (Havel) ein generelles Glasflaschenverbot in der gesamten Altstadt. Um die Einhaltung des Verbots zu gewährleisten, wird es Taschenkontrollen an den Altstadt-Zugängen geben.

Besucher werden gebeten, möglichst wenige Gegenstände bei sich zu tragen und am besten gänzlich auf Rucksäcke und Taschen zu verzichten, heißt es. Was nicht unbedingt jederzeit greifbar sein muss, sollten Gäste zu Hause oder im Auto lassen. „Unser Sicherheitskonzept besteht aus einer Vielzahl von Maßnahmen und sicherheitsrelevanten Abläufen, die gemeinsam mit der Polizei und den zuständigen Behörden entwickelt, abgestimmt und umgesetzt werden“, sagt Benjamin Helikum vom gleichnamigen Berliner Sicherheitsunternehmen.

Der Aufbau von Bühnen und Ständen hat bereits am Montag dieser Woche begonnen. Künstler wie die 90er-Jahre-Ikone Loona und der Schlagersänger Costa Cordalis werden am Sonntag auf der Bühne stehen. Am Montag folgen die Schlagerstars wie Mary Roos und Michael Holm.

Bürgermeister Bernhard Knuth kündigt außerdem vielfältige kulinarische Genüsse auf dem Spargelfest an. So werden die Altstadthöfe wieder ihre Tore öffnen und frischen Spargel servieren, auf dem Regionalmarkt des Agrarmarketingverbandes Pro Agro rund um die Stadtpfarrkirche werden Erzeuger sich und ihre Produkte präsentieren.

Der große Umzug bildet am Pfingstmontag den Höhepunkt des Fests. Rund 40 Wagen fahren, begleitet von Spielmannszügen, am Nachmittag durch die Innenstadt. Angeführt wird der Zug von einer Spargelpyramide und der Spargelkönigin.

Weitere Informationen gibt es unter www.beelitzer-spargelfest.de.