Zensieren Sie sich also selbst?

MAX: Jakob gibt eigentlich immer hundert Prozent, ich möchte bestimmte Dinge im Podcast nicht mehr thematisieren. Das hat auch was damit zu tun, dass ich jetzt Vater bin. Und natürlich können wir nicht alle Details über unsere Freundinnen ausplaudern. Hey, sie hat jetzt einen Scheidenpilz! Oder: Hey, wir überlegen gerade, ob wir uns trennen!

JAKOB: Aber ich wäre der Erste, dem du’s erzählen würdest, oder? Ich glaube, in sexuellen Dingen haben wir kaum eine Schamgrenze, in emotionalen Dingen aber schon. Wir setzen uns damit ja auch einer Beurteilung aus – mögen uns die Hörer danach noch?

Mögen Ihre Freundinnen Sie denn noch?

JAKOB: „Sex mit der Ex“ ist die Folge, die meine Freundin am meisten erzürnt. Als sie das Kapitel im Buch gelesen hat, ist ihre Laune direkt in den Keller gerutscht. Was sie nicht weiß: Die erwähnte Ex-Freundin kommt auch zur Lesung.

Gibt es auch Hörerinnen, die sich in Sie verlieben?

MAX: So was geht eigentlich immer in Jakobs Richtung, ich bin da wahrscheinlich durch das Vater-Ding außen vor. Immer wieder mal gibt es Hörerinnen, die sich in dem, was Jakob über seine Emotionen erzählt, total wiedererkennen. Am Aussehen kann’s ja nicht liegen.

JAKOB: „Ich kann dich retten“, das kam oft. Dieses Gefühl haben Frauen übrigens oft gegenüber Männern. Manche Mails an mich waren auch offensiver formuliert. „Lass mal ein Bier trinken gehen, vielleicht läuft dann auch mehr.“ Seitdem ich eine Freundin habe, ist das ein bisschen zurückgegangen.

Die Anonymität hilft Ihnen, viele Dinge offen zu besprechen. Wie geheim sind Ihre Identitäten noch?

MAX: Ich bin einigermaßen anonym. Jakob hingegen bringt zur Lesung bestimmt 20 Leute mit, in der Medienbranche kriegen die Leute eher was von dem Podcast mit und erkennen seine Stimme. Ich glaube, das ist für uns der nächste Schritt: Aus der Anonymität herauskommen. Bei den Lesungen haben wir aber noch eine Schattenwand dabei.

JAKOB: Letztens, auf einem Festival, hab ich mich mit einer Freundin unterhalten. Auf einmal waren da Leute, die sagen: Wir kennen deine Stimme.

Sie sind mittlerweile auch eine Art modernes Dr.-Sommer-Team und beantworten Hörermails – ohne Experten zu sein.

JAKOB: Nun ja, Max ist gelernter Sozialpädagoge, ich bin studierter Psychologe. Wenn man sich psychologische Theorien anguckt, oder die Verhaltenstherapie, dann werden da immer Modelle aus der Praxis angewandt, die man abstrahiert. Wir schlussfolgern aus unseren Erfahrungen und geben das weiter.

MAX: Wir wissen etwa, dass sich verliebte Frauen häufig von Typen abhängig machen. Was wir da sagen: Sei du selbst, verrenn’ dich nicht ...

JAKOB: Und lass’ den Seelenficker einfach gehen.

Weiter mit den Ratschlägen! Ist Tinder heute noch das beste Mittel, um jemanden aufzureißen?

JAKOB: Nein. Ich glaube, viele Dates werden jetzt über Instagram gemacht. Wir werden übrigens von Tinder gesponsert.

... und von einer Matratzenmarke. Im Podcast sagen Sie dazu: „Die kann man 100 Tage testen und zurückgeben, wenn sie sich nicht gut liegt. Wie eine Frau.“

MAX: Das ist der überspitzte Humor, von dem wir sprechen. Die Sponsoren müssen das ertragen. Hausfrauenwerbung wie früher zieht doch nicht mehr.

Und warum gibt es nun ein Buch?

JAKOB: Eine Mitarbeiterin des Verlags kannte unseren Podcast, fand das gut und hat uns angerufen. Wir haben natürlich sofort Nein gesagt. Ich kenne ja Max’ Arbeitsmoral: Das ist jemand, der keinen Bock auf Medien hat und jetzt in den Medien ist. Sie hat uns aber zu einem Treffen überredet und wie das so ist bei manchen Dates: Man sagt dann doch ja.

„Beste Freundinnen“ gibt es auf Spotify, Deezer, i-Tunes und Soundcloud. Das Buch (285 Seiten, 10 Euro) ist ab sofort erhältlich.