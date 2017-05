Wieder ein tierischer Einsatz für die Berliner Polizei. Nachdem sie vor kurzem einen ausgesetzten Hamster - getauft auf Sir Henry - in Spandau gerettet haben, nahmen sich Beamte am Sonnabend einer herrenlosen Schildkröte an. Die Hausschildkröte schwamm im Becken der Wasserspiele, direkt am Fernsehturm. Passanten sprachen einen vorbeilaufenden Streifenpolizisten an. Kurz darauf watete ein Beamter in das seichte Wasser und holte das Tier heraus.

"Berlin ist, wenn Kollegen mit nacksche Beene uff'n Alex 'ne hilflose Großstadtschildkröte retten & Szenenapplaus dafür bekommen", schrieb das Social Media Team der Berliner Polizei auf Twitter und Facebook.

Das Tier wurde inzwischen dem Tierfang übergeben und ins Tierheim nach Falkenberg gebracht. Der Besitzer hat es wohl ausgesetzt. Den Hamster adoptierte übrigens dann ein Polizist. Wer der Schildkröte ein neues Zuhause geben möchte, kann sich beim Tierheim melden: 030 768880