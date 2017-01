Drei "Kinder oder Jugendliche" sollen in Spandau am Donnerstagabend zwei Zwölfjährige überfallen haben. Nach den Angaben der Kinder verfolgten die drei sie zuerst, dann drängten sie sie in einem Hinterhof, schlugen sie und nahmen ihnen die Handys weg. Die Zwölfjährigen erlitten leichte Verletzungen mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. (Tsp)