Zurzeit kämpfen 110 "Islamistinnen und Islamisten mit Berlinbezug" in Syrien und dem Irak an der Seite des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) oder anderen terroristischen Gruppen. Das geht aus der Antwort des Senates auf eine Anfrage des SPD-Politikers Joschka Langenbrinck hervor.

Die Mehrheit davon sind Männer, etwa ein Fünftel sind Frauen. Zur Staatsangehörigkeit dieser Menschen gibt es keine Daten. Die Zahl jener Berliner, die sich Terrororganisationen anschließen und ins Ausland gehen um zu kämpfen nimmt allerdings ab, heißt es in der Antwort des Senats. (Tsp)