Der Antrag auf Einladung der beiden Spitzenjuristen erfolgte auf Antrag aller Parteien. Die öffentliche Sitzung des Innenausschusses beginnt um 11 Uhr.

Bundesanwalt Thomas Beck ist seit 2014 Leiter der Abteilung Terrorismus beim Generalbundesanwalts. Bruno Jost war vom Berliner Senat als "Sonderbeauftragter" im Fall Amri ernannt worden, am 15. April hatte Jost seine Arbeit aufgenommen. Er soll die Pannen bei der Überwachung des Breitscheidplatz-Attentäters untersuchen und Hinweise geben, wie diese künftig vermieden werden können. Innensenator Andreas Geisel hatte versichert, dass Jost alle Einblicks- und Einsichtsrechte erhalten werde, auch in geheime Akten. "Wir wollen lernen, wie wir uns besser aufstellen können", hatte Geisel den Auftrag umschrieben.

Einen Untersuchungsausschuss wird es, wie berichtet, nicht geben in Berlin. Nur FDP und AfD fordern diesen, waren aber einer sehr großen Koalition aus rot-rot-grün und der CDU gescheitert. Ein Untersuchungsausschuss sei zu langsam, war das Hauptargument. Die CDU will erst die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss unterstützen, wenn der Senat die Arbeit von Bruno Jost behindern werde. Innensenator Geisel hat versichert, dass dies nicht geschehen werde. Ein erster Zwischenbericht von Jost solle noch vor der Sommerpause vorliegen. Mit einem Endbericht ist erst zum Jahresende zu rechnen - also nach der Bundestagswahl im Herbst.