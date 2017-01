Rechtsextremisten demonstrieren am Breitscheidplatz.

Der nach Polizeiangaben mittlerweile 107. "Bärgida"-Aufzug führte die Teilnehmer am Montagabend auch zum Breitscheidplatz. Zunächst demonstrierten rund 60 Rechtsextremisten am Hauptbahnhof. Von dort fuhren sie zum Breitscheidplatz. Inzwischen haben sie sich direkt am Ort des Anschlags an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche versammelt. Auf einem Transparent der "Bärgida"-Anhänger, hieß es, dass die Opfer des Anschlags vom 19. Dezember bisher keine öffentliche Ehrung erfahren hätten. Sie seien Opfer zweiter Klasse. Sowohl am Hauptbahnhof als auch am Breitscheidplatz versammelten sich einige Dutzend Gegendemonstranten, unter anderem Linke Aktivisten der Gruppe #noBärgida.

Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche war am 19. Dezember Ziel eines Terroranschlags. Immer noch sind an vielen Stellen Kerzen und Blumen zum Gedenken niedergelegt. Das Gegenbündnis protestiert gegen die Instrumentalisierung des Ortes durch Rechtsextremisten. Ab 20 Uhr wird am heutigen Montag in der Gedächtniskirche mit einem ökumenischen Friedensgebet an die Opfer des Anschlags erinnert.