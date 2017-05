Nach Angaben der Polizei rempelte gegen 23 Uhr ein unbekannter Mann einen 26-Jährigen auf dem S-Bahnhof Adlershof an. Darüber gerieten Beide in Streit. Eine Zeugin, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig befand, versuchte schlichtend einzugreifen, was aber misslang. Im weiteren Verlauf nahm der als 20 bis 25 Jahre alt beschriebene Mann eine auf dem Boden stehende Bierflasche, schlug den Flaschenboden ab und stach auf sein Gegenüber ein. Der Stich mit der Flasche traf den in Weißensee wohnenden Mann in die linke Halshälfte. Der unbekannten Zeugin gelang es, den Angreifer von einem weiteren Zustechen abzuhalten und ihn in den Fahrstuhl zu drängen.

Der Täter flüchtete. Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten den 26-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund der Schwere der Verletzung befindet er sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen der Tat:

Wer hat am Mittwoch gegen 23 Uhr auf dem Bahnhof Adlershof eine Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Der Täter wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

20 bis 25 Jahre alt, männlich, blonde Haare, Größe: 1,75 - 1,80 m, sportliche Figur, Dreitagebart, graue Sportjacke, dunkelblaue Jeans, schwarzes "Hip-hop Basecap" mit Applikation im Stirnbereich. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Hotline 0800/6888000 und unter 030/2977790 entgegen. (Tsp)