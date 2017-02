Der Bahnverkehr am Alexanderplatz ist derzeit unterbrochen. Grund ist ein herrenloses Gepäckstück, das gegen 15.15 am Ausgang zum Kaufhaus "Galeria Kaufhof" gefunden wurde. Die Bundespolizei hat den Bereich großräumig abgesperrt und untersucht derzeit den Koffer.

Auch einige Ein- und Ausgänge zur U-Bahn sind am Alexanderplatz wegen des Polizeieinsatzes gesperrt.

Etwa um die gleiche Zeit sorgte ein halbnackter Mann am Brunnen der Völkerfreundschaft am Alexanderplatz für Aufsehen. Gegen 15.20 war der Mann am Freitagmittag mit nacktem Oberkörper auf den Brunnen geklettert und reagierte auch auf die Ansprache von Polizei und Rettungskräften nicht. Nach etwa einer halben Stunde verließ der Mann seinen Aussichtspunkt wieder freiwillig und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der U-Bahn Ausgang am Kaufhaus "Primark" war vorübergehend gesperrt. Der Bereich um den Brunnen wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Zahlreichen Beamte und Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr waren am Alexanderplatz vor Ort. Auch viele Schaulustige interessierten sich für die Szene.

Foto: Alexander Fröhlich

Bereits im September 2016 war ein Mann auf den Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Alexanderplatz geklettert. Nachdem der Mann sich mit einer Glasflasche selbst Verletzungen zugefügt hatte und sich auch als er bereits wieder am Boden war weigerte, die Flasche fallen zu lassen, nutzte die Polizei einen Taser, um den Mann außer Gefecht zu setzen.