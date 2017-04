Eine 13-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bohnsdorf, Treptow-Köpenick, schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr das Mädchen am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr den Rad- und Fußweg im Kablower Weg, aus Richtung Adlergestell kommend. An einer Grundstücksausfahrt wechselte die 13-Jährige unvermittelt auf die Straße. Eine 65-jährige Autofahrerin konnte nicht schnell genug ausweichen. Es kam zu einer Kollision, bei der das Mädchen an Arm und Schulter verletzt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus.