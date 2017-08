Am Samstagnachmittag wollte ein 36-jähriger Vater mit seinen beiden in einem Kinderwagen sitzenden Töchtern (zwei und vier Jahre) den Kurfüstendamm an einem Fußgängerübergang ohne Zebrastreifen - eine so genannte Fußgängerfurt - überqueren. Nach Angaben von Unfallzeugen fuhr ein in Richtung Halensee fahrender BMW-Fahrer langsam heran, damit die Fußgänger überqueren konnten. Ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Audi-Fahrer wechselte hingegen nach rechts auf die Busspur und gab Gas. Dabei erfasste er Vater und Töchter. Alle drei kamen mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf ins Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt. (Tsp)