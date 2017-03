Nach Polizeiangaben soll die Frau getötet worden sein. Gefunden wurde die Leiche am Morgen gegen 5.45 Uhr in einer Wohnung in der Christstraße in Charlottenburg. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Wer die Polizei zu der Wohnung alarmierte, konnte das Präsidium am Vormittag noch nicht sagen. Im Laufe des Tages will die Polizei mehr Angaben machen. Zuletzt war vor einer Woche in Kreuzberg eine Frau in ihrer Wohnung getötet worden. Der Täter hatte sich am Montag der Polizei gestellt.