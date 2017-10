Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 20.20 Uhr auf dem Spandauer Damm. In Höhe der Kastanienallee fuhr ein 13-jähriger Junge auf seinem Fahrrad bei roter Ampel über einen Fußgängerüberweg über den Spandauer Damm. Dabei wurde er vom Lkw einer 37-jährigen Fahrerin erfasst, die in Richtung Lindenallee unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde der Junge ungefähr 30 Meter weit geschleudert. Er kam mit schweren Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)