Seit Betriebsbeginn am Donnerstag wird wieder gehalten: am Bahnsteig für den Regionalverkehr am Bahnhof Zoo. Das bestätigte ein Sprecher der Bahn am Donnerstagmorgen. Nach einem Brand am Silvestertag hielt einen Monat lang kein Zug des Regional- und Fernverkehr an der Haltestelle. Bei dem Brand wurden Kabel zerstört, für die nun eine provisorische Lösung gefunden wurde, die das Halten der Züge wieder zulasse, teilte die Bahn mit.

Betroffen von der Sperrung waren die Regionalbahnen 14, 21 und 22, sowie der Regionalexpress 1,2 und 7. Der alternative Halt in Berlin-Charlottenburg entfalle nun wieder. Die Reparatur werde noch mehrere Monate dauern, erklärte die Bahn. Die als Ersatz eingerichteten Halte in Charlottenburg gibt die Bahn nun wieder auf.