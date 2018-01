Nach dem Brand beim Bahnhof Zoo in Berlin-Charlottenburg vom Silvestermittag bleibt der Bahnverkehr bis auf Weiteres gestört. Die S-Bahnen fahren den Bahnhof seit Sonntagabend zwar wieder an, die Züge der Regionalbahn fahren aber nach wie vor ohne Halt durch, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagvormittag sagte. Durch den Brand wurden im Bereich der Gleise Strom- und Kommunikationsleitungen beschädigt. Die Schäden hätten erst am Montag begutachtet werden können, man beginne nun so schnell wie möglich mit den Reparaturen, so die Sprecherin.

Ob die Regios am Dienstag im Berufsverkehr wieder am Bahnhof Zoo halten werden, war auch am Abend noch unklar. Züge des Regional- und Fernverkehrs könnten "bis auf Weiteres" nicht am Bahnhof Zoo halten, sagte ein Sprecher. Eine Prognose könne nicht abgegeben werden.

Der Brand war am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf einer Baustelle im Bahnhofsbereich ausgebrochen. Konkret handelte es sich bei dem Brandort um eine im Umbau befindliche Zwischenebene, die S-Bahn- und Fernbahn-Bereich miteinander verbindet. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz und brachte ihn bis um 15 Uhr unter Kontrolle. 21 Personen wurden von der Feuerwehr von einem verrauchten Bahnsteig gerettet. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte nach einer Behandlung vor Ort aber wieder gehen. Ein Sprecher sagte, der gesamte Bahnhofsbereich sei verqualmt gewesen.

Die Feuerwehr war mit 80 Personen im Einsatz, um den Brand beim Bahnhof Zoo unter Kontrolle zu bringen. Foto: Jörg Carstensen/AFP

Der komplette Bahnhof wurde durch die Feuerwehrkräfte evakuiert. Eine S-Bahn mit etwa 130 Passagieren steckte am Mittag im verrauchten Abschnitt fest. Sie fuhr zum Bahnhof Tiergarten zurück, die Fahrgäste wurden dort von der Feuerwehr versorgt. Ein Intercity-Zug mit etwa 90 Passagieren auf dem Weg nach Hamburg wurde zum Berliner Hauptbahnhof zurückgesetzt.

Der Zugverkehr wurde nach mehrstündiger Unterbrechung wieder aufgenommen, zunächst ohne Halt am Bahnhof Zoo. Am frühen Sonntagabend teilte die S-Bahn mit, dass die S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9 den Bahnhof wieder anfahren. Mit Verspätungen und eventuell mit Ausfällen ist weiterhin zu rechnen.

Die Ermittlungen nach den Brandursachen durch die Kriminalpolizei dauern an. Gegenwärtig geht die Bundespolizei von einer fahrlässigen Entzündung aus. Es lägen derzeit keine Hinweise für eine Brandstiftung vor, sagte ein Sprecher am Sonntag.