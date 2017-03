Gefunden wurde die Leiche der 64-Jährigen am Morgen gegen 5.45 Uhr in einer Wohnung in der Christstraße in Charlottenburg. Der Sohn war danach geflüchtet. Gegen 10.30 Uhr rief eine Zeugin die Polizei, da ein Mann auf einem Friedhof in der Ahrensfelder Dorfstraße angab, gesucht zu werden. Polizeibeamte aus Brandenburg und aus Berlin fuhren zum Friedhof und nahmen den Verdächtigen fest. Der 40-Jährige wurde nach Berlin gebracht und den Ermittlern der 3. Mordkommission übergeben. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Zuletzt war vor einer Woche in Kreuzberg eine Frau in ihrer Wohnung getötet worden. Der Täter hatte sich am Montag der Polizei gestellt.