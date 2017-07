Am Freitag meldete das Polizeipräsidium diese Geschichte:

Rund 2,6 Promille ergab eine Atemalkoholmessung in der Nacht zu Freitag bei einer 16-Jährigen in Charlottenburg. Zeugen hatten Feuerwehr und Polizei gegen 1.15 Uhr in die Joachimsthaler Straße alarmiert, weil die sehr stark alkoholisierte Jugendliche in einem Vorraum neben einer Diskothek auf dem Boden lag und hysterisch herumschrie. Als Polizisten sie ansprachen, reagierte die 16-Jährige sehr aggressiv und schlug einer Polizistin mit der Faust gegen die Brust. In Begleitung von Polizisten brachten Rettungskräfte der Feuerwehr die völlig betrunkene Jugendliche in ein Krankenhaus. Die erziehungsberechtigte Mutter wurde informiert, gab jedoch an, keine Zeit zum Abholen ihres Kindes zu haben, und beauftragte den nicht erziehungsberechtigten Vater damit. Die Betrunkene wurde im Krankenhaus behandelt. Zu der Menge und der Herkunft des Alkohols, den sie zu sich genommen hatte, konnte oder wollte sie sich nicht genau äußern. Ihre Stimmung schwankte zwischen weinerlich, apathisch und aggressiv. Die Polizisten informierten das zuständige Jugendamt und schrieben zudem eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Widerstands