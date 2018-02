Eine 42-jährige Frau wurde am Donnerstagmorgen in Charlottenburg von einem LKW schwer verletzt. Gegen 7.15 Uhr wollte die Fußgängerin die Sophie-Charlotten-Straße bei grünem Licht auf der Fußgängerfurt überqueren. Ein LKW, der Knobelsdorffstraße in Richtung Schloßstraße befuhr, erfasste sie, als er Links auf die Sophie-Charlotten-Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß brach sich die Frau den Arm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.