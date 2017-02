Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Friedrichshain eine Straßenbahn gerammt. Das teilte die Polizei mit. Der 28-Jährige soll mit seinem Audi von der Landsberger Allee links in die Conrad-Blenkle-Straße abgebogen sein. Im Mittelstreifen verlaufen Straßenbahnschienen, auf denen eine Straßenbahn der Linie M6 unterwegs war.

Der Autofahrer soll ersten Ermittlungen zufolge verbotswidrig abgebogen sein. Die Fahrgäste sowie die 42-jährige Straßenbahnfahrerin blieben unverletzt. Der Audi-Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik verlassen, wohingegen seine 26-jährige Begleitung noch stationär behandelt wird. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen am Kopf. (Tsp)