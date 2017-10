Bei einem Unfall an einer Tram-Haltestelle in Berlin-Friedrichshain ist eine 57 Jahre alte Frau getötet worden. Ihre 28 Jahre alte Begleiterin sei bei dem Unfall in der Nacht zu Samstag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie wurde auf einer Intensivstation behandelt.

Dem Vernehmen nach hatte der Fahrer des Autos 2,5 Promille intus. Einen Führerschein hat der 25-Jährige nicht. Die Kennzeichen am Opel waren gestohlen, der Wagen war nicht versichert.

Nach Polizeiangaben soll der Lette in der Landsberger Allee in Richtung Danziger Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Klinikum im Friedrichshain" verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Mann durchbrach mit dem Fahrzeug das Fußgängerschutzgitter an der Haltestelle und erfasste die dort wartenden Frauen.

Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Ihre Begleiterin erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus.

Sowohl der Fahrer als auch sein 30-jähriger Beifahrer stiegen aus dem Unfallfahrzeug aus. Während Passanten den Fahrer am Unfallort festhielten, entfernte sich der 30-Jährige zunächst, konnte wenig später jedoch von Polizisten in der Einsteinstraße in Prenzlauer Berg gestellt werden.

Augenzeugen hatten die Polizei gegen 22.20 Uhr informiert.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei hat folgende Fragen an mögliche Zeugen:

- Wer hat den Opel-Fahrer zuvor im Stadtgebiet fahren sehen, insbesondere ab der Lichtenberger Straße?

- Wer hat den Unfall beobachtet und sich bislang noch nicht als Zeuge bei der Polizei Berlin gemeldet?

- Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 unter der Telefonnummer (030) 4664-672800 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Glassplitter und Trümmer an der Unfallstelle. Foto: Britta Pedersen/dpa