Feuer im ehemaligen Kino Kosmos: In dem Veranstaltungszentrum an der Karl-Marx-Allee hat es am Freitagmorgen gebrannt. Um 5.20 Uhr ging der Notruf bei der Berliner Feuerwehr ein. 20 Beamte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Müllcontainer angesteckt

Zunächst hatten Müllcontainer vor dem Gebäude gebrannt, die Flammen waren dann auf zwei Küchencontainer übergegangen, die an der Fassade angeschlossen waren.

Es wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen. Wie viel im Innenraum des ehemaligen Kinos zerstört wurde, konnte die Feuerwehr am Freitagmorgen noch nicht sagen.

Seit 2006 als Veranstaltungsort genutzt

Zu DDR-Zeiten fanden in dem denkmalgeschützten, von Josef Kaiser entworfenen Gebäude in Friedrichshain umjubelte Filmpremieren wie 1973 „Die Legende von Paul und Paula“ statt, und 1996 entstand hier das erste Multiplex-Kino Berlins, das dem folgenden harten Konkurrenzkampf unter den Kinobetreibern jedoch nicht gewachsen war und 2005 schloss.

Seit 2006 betreiben Olaf Ponesky und Mirko Kahle das eiförmige Haus mit einem Team aus rund 75 Mitarbeitern erfolgreich als Messe-, Party- und Veranstaltungsort. (Tsp)