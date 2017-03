In Friedrichshain kam es in der Nacht zu Donnerstag zu Attacken auf Polizisten. Ein Einsatzwagen wurde durch Steinwürfe beschädigt. Die Täter konnten nicht gefasst werden. Allerdings wurde ein 34-Jähriger festgenommen. Er wird sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr verantworten müssen.

Gegen 1.20 Uhr war ein Einsatzwagen auf der Rigaer Straße unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich mit Steinen beworfen wurde. Ein Mann, der seinen Hund Gassi führte, soll sich nach Angaben der Polizei in Sicherheit gebracht haben, um nicht von den Steinwürfen getroffen zu werden. Der Einsatzwagen und drei in der Straße geparkte Autos sollen durch die Steine beschädigt worden sein.

Die Polizei vermutete, dass die Steine von Häuserdächern der Rigaer Straße geworfen wurden. Ein Polizeihubschrauber kam daraufhin zum Einsatz, verdächtige Personen konnten auf den Dächern aber nicht ausgemacht werden.

Hubschrauberpilot wurde mit Laserpointer geblendet

Im Zuge des Einsatzes wurde der Hubschrauber mehrmals aus dem Bereich Warschauer Straße Ecke Frankfurter Allee aus einem Auto heraus mit einem Laserpointer geblendet. Kurze Zeit später fanden die Beamten das Auto geparkt in der Silvio-Meier-Straße.

Ermittlungen führten zu drei Insassen im Alter von 21, 33 und 34 Jahren. Sie wurden zunächst vorläufig festgenommen. Zwei Verdächtige kamen nach später wieder frei. Der 34-Jährige, der das Blenden eingeräumt hatte, wurde an das LKA überstellt. Er wird sich vermutlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr verantworten müssen.

Die Hubschrauberpiloten und die mit Steinen beworfenen Polizisten wurden nicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

Rigaer Straße: Immer wieder Angriffe auf die Polizei

Der Kiez an der Rigaer Straße wird immer wieder zum Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Linksextremisten und der Polizei. Es gab wiederholt Anschläge auf Polizeifahrzeuge. Dabei wurden auch Beamte mit Steinen beschmissen. (hgö)