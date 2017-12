Die Feuerwehr wurde am Dienstagfrüh um 3.42 Uhr zu einem Einsatz am S-Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain gerufen, weil dort unter einer Brücke eine leblose Person gefunden worden war. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie fest, dass der Mann tot war. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen nicht von einem Fremdverschulden aus. (Tsp)